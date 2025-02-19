Маск выдвинул жесткие требования Зеленскому

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск потребовал, чтобы Владимир Зеленский провел выборы и восстановил свободу прессы. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией.

«Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — подчеркнул Маск.

Маск поддержал идею аудита помощи Украине

Напомним, что в последние недели в западном общественном пространстве развернулась масштабная политическая дискуссия по поводу ситуации на Украине. Официальные лица и политики предлагают различные пути решения конфликта, разрабатывают планы по мирной сделке.

Бизнесмен Илон Маск в рамках этой дискуссии постоянно критикует Зеленского. Так, он прокомментировал при помощи эмодзи, обозначающего полное согласие, публикацию одного из пользователей, в которой говорилось, что украинский лидер не желает мира, он хочет власти, продолжения конфликта.

Кроме того предприниматель прокомментировал слова украинского политика о том, что его якобы поддерживают 57% граждан страны. Маск заметил, что, если это действительно так, то Зеленский должен быть в восторге от идеи проведения выборов.