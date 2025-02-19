Американский предприниматель и глава ведомства DOGE Илон Маск саркастически отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о его популярности среди населения. Об этом Маск сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

«Что ж, тогда он должен быть в восторге от проведения выборов, если он так популярен!» — написал Маск в соцсети X.

Этот комментарий был вызван утверждением Зеленского о том, что его поддерживает 57% населения Украины.

Во вторник, 18 февраля, президент США Дональд Трамп высказался о значительном падении уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что его рейтинг составляет всего 4%. Трамп также отметил, что для того, чтобы Украина могла занять достойное место в переговорах по урегулированию ситуации, необходимо провести выборы. В ответ на это заявление Зеленский, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии, указал, что уровень доверия к нему на самом деле составляет 57%.

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Тем не менее, различные исследования, проводимые на Украине, показывают постепенное снижение популярности Зеленского. Согласно опросу, результаты которого были опубликованы журналом «Деловая столица», экс-главком ВСУ Валерий Залужный обладает доверием 72% граждан, а руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) заслужил доверие 62% опрошенных.

В 2019 году Владимир Зеленский был избран президентом Украины. Согласно законодательству, его полномочия заканчивались 20 мая 2024 года. После этой даты он утратил статус легитимного главы государства. Однако Зеленский принял решение не инициировать проведение новых выборов, объявив о введении военного положения в стране.