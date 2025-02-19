Додон объяснил отставки в прокуратуре Молдавии

Отставка главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин связана с желанием правящей в стране Партии действия и солидарности (ПДС) сохранить полный контроль над ведомством.

Такое мнение высказал в Telegram-канале экс-президент, руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Отставка прокурора Драгалин - лишь показатель того, что те, кто не полностью подчиняется политической власти, будут раздавлены и изгнаны с руководящих должностей", - написал Додон, отметив, что на сегодняшний день над юстицией Молдавии установлен тотальный контроль со стороны политического руководства страны.

Додон считает, что реформа юстиции, щедро финансировавшаяся западными донорами, "окончательно провалилась".

"Предоставленные Западом средства используются обманным путем для обогащения людей, связанных с властью ПДС, для пропаганды в пользу одной партии, для наглого манипулирования гражданами, для превращения НПО и так называемых независимых СМИ в послушные инструменты правящей элиты", - написал политик.

Он отметил, что ждет результатов расследований от прокуроров США по поводу растраты американских денег.

Драгалин была представлена президентом Молдавии Майей Санду в 2022 году как западный эксперт, способный эффективно бороться с коррупцией по американской модели. Однако ее назначение сопровождалось скандалом - оппозиция опубликовала данные о том, что проживающая в США мать Драгалин является активистом правящей партии и помогала Санду на выборах 2020 года. После взлома неизвестными аккаунта Санду в Telegram общественности стало известно о переписке бывшего главы Минюста Сергея Литвиненко, свидетельствующей о махинациях при назначении судей, прокуроров, чиновников. Из опубликованной переписки министра следует, что избрание Драгалин на должность главы прокуратуры было сфальсифицировано властями.

Сегодня Драгалин заявила, что испытывает давление со стороны ПДС и подала в отставку.