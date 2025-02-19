Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»
Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США должны сохранять открытость для ведения диалога с Пекином. Такое мнение он высказал в своей статье для Human Events.
Трамп-младший призвал конгрессменов поддержать кандидатуру Элбриджа Колби на высокопоставленный пост в Пентагоне, отметив, что его взгляды идеально вписываются в концепцию «Америка прежде всего» и совпадают с тем, как видит внешнюю политику президент США.
Колби «признает, насколько силен Китай по сравнению с другими странами» и считает, что США нужно «сосредоточить военные силы» на Пекине, заметил сын нынешнего американского лидера.
«Но в то же время он поддерживает моего отца в его открытости к переговорам с Си Цзиньпином и избегании ненужного тыканья дракону в глаз. Это кажется противоречивым тем, кто является заложником идеологического подхода к внешней политике. Но если учесть, что американский народ больше всего выиграет от баланса сил с Китаем, это имеет смысл», - констатировал Дональд Трамп-младший.
Напомним, что в начале февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайский импорт. Такие меры Трамп объяснил необходимостью «заставить Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков» в США.
Через несколько дней после этого Пекин объявил о введении пошлин в 15% на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в десять процентов - на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и авто с большим объемом двигателя. Кроме того, власти Китая начали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.