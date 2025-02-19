Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США должны сохранять открытость для ведения диалога с Пекином. Такое мнение он высказал в своей статье для Human Events.

Трамп-младший призвал конгрессменов поддержать кандидатуру Элбриджа Колби на высокопоставленный пост в Пентагоне, отметив, что его взгляды идеально вписываются в концепцию «Америка прежде всего» и совпадают с тем, как видит внешнюю политику президент США.

Колби «признает, насколько силен Китай по сравнению с другими странами» и считает, что США нужно «сосредоточить военные силы» на Пекине, заметил сын нынешнего американского лидера.

« Н о в т о ж е в р е м я о н п о д д е р ж и в а е т м о е г о о т ц а в е г о о т к р ы т о с т и к п е р е г о в о р а м с С и Ц з и н ь п и н о м и и з б е г а н и и н е н у ж н о г о т ы к а н ь я д р а к о н у в г л а з . Э т о к а ж е т с я п р о т и в о р е ч и в ы м т е м , к т о я в л я е т с я з а л о ж н и к о м и д е о л о г и ч е с к о г о п о д х о д а к в н е ш н е й п о л и т и к е . Н о е с л и у ч е с т ь , ч т о а м е р и к а н с к и й н а р о д б о л ь ш е в с е г о в ы и г р а е т о т б а л а н с а с и л с К и т а е м , э т о и м е е т с м ы с л » , - к о н с т а т и р о в а л Д о н а л ь д Т р а м п - м л а д ш и й .

Напомним, что в начале февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайский импорт. Такие меры Трамп объяснил необходимостью «заставить Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков» в США.

Через несколько дней после этого Пекин объявил о введении пошлин в 15% на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в десять процентов - на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и авто с большим объемом двигателя. Кроме того, власти Китая начали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.