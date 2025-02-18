В Европе начали считать США своим противником

Европа должна осознать, что она осталась в одиночестве и не может рассчитывать на поддержку или покровительство со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет Financial Times (FT) в статье под названием «Настоящее предупреждение Вэнса Европе».

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« Т е п е р ь п о н я т н о , ч т о Е в р о п а о д н а » , — з а я в и л и з д а н и ю о д и н и з с т а р ш и х д и п л о м а т о в Евросоюза.

Reuters: возможная отмена санкций США против РФ затруднит положение ЕС

Также на вопрос журналистов о том, считает ли он отныне США противником ЕС, он собеседник газеты ответил утвердительно.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в предполагаемом подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По его мнению, настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей.