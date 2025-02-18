Илон Маск призвал «снова освободить Германию»

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что Германию необходимо "снова освободить". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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" Д а , н а п о л н о м с е р ь е з е " , – о т в е т и л Маск на пост пользователя, призвавшего "освободить" Германию после репортажа американской телепередачи о задержании немецкой полицией людей за расистские публикации в интернете.

Берлин обвинил Илона Маска в попытке повлиять на выборы в Германии

При этом в последние недели Маск активно комментирует внутриполитические события в Германии. В частности, он называл канцлера ФРГ Олафа Шольца шутом и заявлял, что только партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) способна вывести страну из кризиса.

Ранее делегаты прошедшего в Ризе съезда партии "Альтернатива для Германии" отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине.

По данным журналистов, большинство из присутствующих выступили против внесения в предвыборную программу АдГ поправки с критикой действий РФ.