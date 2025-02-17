Урсула фон дер Ляйен прокомментировала итоги саммита в Париже

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала итоги экстренного саммита лидеров стран-членов Евросоюза в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дер Ляйен, достижение мира на Украине должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности. При этом она также добавила, что страны Европы несут «полную долю» военной поддержки Украины, хотя Евросоюзу необходимо усиливать и собственную обороноспособность.

« С е г о д н я в П а р и ж е м ы п о д т в е р д и л и , ч т о Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — заявила дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что саммит Европейского союза по вопросам безопасности в Париже не принял каких-либо решений по Украине.