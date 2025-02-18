Итальянский химик, создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, Ривелла скончался 14 февраля — в день десятой годовщины смерти Микеле Ферреро, основателя компании, где он проработал всю жизнь.

Ривелла стал «отцом» популярного лакомства и сам придумал для него названия. В Ferrero он работал с 25 лет (с 1952 года) и до самой пенсии в 1993 году. При нем компания выпустила такие популярные продукты, как Mon Cheri (1956), Tic Tac (1969), Kinder Chocolate (1968), Kinder Surprise (1974) и Ferrero Rocher (1982).

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С 1973 по 1993 год Ривелла руководил химическими и технологическими лабораториями Ferrero в Италии и за рубежом. Вместе с Ферреро он путешествовал по миру и пробовал местные сладости, чтобы улучшить их и создать новые продукты, пишет журналист Джиджи Падовани в книге «Mondo Nutella. 50 anni di innovazione».

Ранее стало известно, что Осаму Судзуки, который более 40 лет руководил автомобильной компанией Suzuki, умер в возрасте 94 лет от лимфомы. Он трудился в автоконцерне с 1958 года и успел поработать президентом, генеральным директором и председателем совета директоров. Последнюю из топ-менеджерских позиций он покинул в 2021 году, став старшим советником своего сына Судзуки Тосихиро.