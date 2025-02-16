Во Франции прокомментировали идею Макрона об экстренном саммите
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X прокомментировал решение французского президента Эммануэля Макрона о проведении чрезвычайного саммита европейских лидеров в Париже.
Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, с тем, чтобы обсудить вызовы, брошенные главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога Трампа и Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей [конфликта]! Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов на это безумие», — отметил Дюпон-Эньян.
Ранее сообщалось, что американские официальные лица в ходе публичных выступлений раскритиковали политику глав государств и правительств европейских стран, посоветовали им вернуться к «подлинной демократии», увеличить оборонные бюджеты, выдвинуть конкретные предложения по Украине.