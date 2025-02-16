Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X прокомментировал решение французского президента Эммануэля Макрона о проведении чрезвычайного саммита европейских лидеров в Париже.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, с тем, чтобы обсудить вызовы, брошенные главой Белого дома Дональдом Трампом.

« В м е с т о т о г о ч т о б ы в о с п о л ь з о в а т ь с я и с т о р и ч е с к и м ш а н с о м п о с л е д и а л о г а Трампа и Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей [конфликта]! Как будто разоренная Франция все еще может тратить десятки миллиардов на это безумие», — отметил Дюпон-Эньян.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица в ходе публичных выступлений раскритиковали политику глав государств и правительств европейских стран, посоветовали им вернуться к «подлинной демократии», увеличить оборонные бюджеты, выдвинуть конкретные предложения по Украине.