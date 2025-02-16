Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял ораторские навыки мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

В начале февраля Кличко сообщил, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца «болезненным компромиссом».

« З н а ю , ч т о Кличко хороший спортсмен, но не знал, что ещё и спикер», — заметил Зеленский.

Ранее член думского комитета по международным делам Роза Чемерис заявила, что Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания.

Парламентарий уточнила, что мэр Киева делает сейчас первые шаги в направлении этого выживания — признает грядущий крах Зеленского.