Мюнхенская конференция по безопасности показала, что европейцам пора взять на себя ответственность за собственную безопасность и первым вызовом станет недопущение капитуляции Украины. Такое мнение выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

" Н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и с о с т о я л о с ь м н о г о о б м е н о в м н е н и я м и с е в р о п е й с к и м и к о л л е г а м и . П о с ы л я с е н : б о л ь ш е н е м о ж е т б ы т ь н и к а к о г о о т р и ц а н и я . П р и ш л о в р е м я в з я т ь н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь з а с о б с т в е н н у ю б е з о п а с н о с т ь . П е р в ы м и с п ы т а н и е м с т а н е т о т к а з о т к а п и т у л я ц и и н а Украине", - написал он в X.

Позже в интервью телеканалу BFMTV он пояснил, заявления представителей США на конференции в Мюнхене должны "пробудить" европейцев и отказаться от опеки Вашингтона в области безопасности. Он также подчеркнул, что "никто не может давать Европе уроки демократии, даже США".

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции в Мюнхене, подверг критике ЕС за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. Он также подчеркнул, что Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединенных Штатов. Кроме того, вице-президент отметил, что преступления мигрантов повторяются в ЕС раз за разом, но их можно избежать путем ужесточения контроля на границе.

В субботу спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку США не хотят "вступать в обсуждения с большим количеством участников". По словам Келлога, сейчас действует "двухвекторный" подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками.