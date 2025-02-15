В Абхазии стартовали выборы президента

В Абхазии в 8 утра открылись избирательные участки, и началось голосование на выборах президента республики. Они проводятся досрочно в связи с отставкой Аслана Бжании.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: вице-президент республики Бадра Гунба, бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Гражданам Абхазии предстоит выбрать, кто из них будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.

Для этого в Абхазии отрыто 152 избирательных участка, еще два за рубежом - в Москве и Черкассах. Они будут работать до 20.00, после чего начнется подсчет голосов. За работой участков будут следить около 100 международных наблюдателей.

В республике правом голоса обладают около 135 тысяч человек. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 50 процентов плюс один голос от общего числа избирателей. Если никому этого не удастся, в течение двух недель в республике состоится второй тур.

Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены 16 февраля.

Как проинформировал ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберт Киут, в день голосования безопасность будут обеспечивать почти тысяча сотрудников МВД.

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Кроме того, по его словам, за ситуацией в каждом районе будет следить куратор, назначенный из числа руководства ведомства. Кроме того, по указанию и.о. президента Валерия Бганбы, усилена охрана границы.