Вэнс назвал главную угрозу для Европы

Главная угроза для Европы не Россия и Китая — она находится внутри нее самой. Такое заявление сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.

Он отметил, что самая большая угроза в отношении Европы, вызывающая у него беспокойство, не Китай и Россия.

« У г р о з а в н у т р и » , — с к а з а л В э н с н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и .

Вице-президент США Вэнс заявил о готовности приехать в Россию

Говоря о проблемах Европы, он упомянул отмену выборов в Румынии и похожую угрозу в Германии. По словам вице-президента США, Белый дом обеспокоен безопасностью в Европе, однако в администрации американского президента Дональда Трампа убеждены, что сделка по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнута.