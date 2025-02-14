Вэнс назвал главную угрозу для Европы
Главная угроза для Европы не Россия и Китая — она находится внутри нее самой. Такое заявление сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.
Он отметил, что самая большая угроза в отношении Европы, вызывающая у него беспокойство, не Китай и Россия.
«Угроза внутри», — сказал Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Говоря о проблемах Европы, он упомянул отмену выборов в Румынии и похожую угрозу в Германии. По словам вице-президента США, Белый дом обеспокоен безопасностью в Европе, однако в администрации американского президента Дональда Трампа убеждены, что сделка по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнута.