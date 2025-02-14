Глава ЕК зацеловала Зеленского

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зацеловала при встрече Владимира Зеленского и познакомила его с главой Евросовета Антониу Коштой. Видео опубликовано на странице украинского лидера в соцсети X.

На кадрах видно, как глава ЕК приветствует Зеленского на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности и целует его в обе щеки, после чего знакомит со «своим другом Антониу».

В ходе встречи фон дер Ляйен и Кошта обсудили с Зеленским членство Украины в Европейском союзе (ЕС). В рамках переговоров политики пообещали украинскому лидеру оказывать поддержку стране до достижения мира и подчеркнули свою готовность активизировать работу по ускорению процесса членства в европейском объединении.