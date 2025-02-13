Илон Маск снова высмеял агентство Associated Press
Предприниматель Илон Маск в очередной раз высмеял в соцсетях агентство Associated Press. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне журналист Чедвик Мур опубликовал данные, согласно которым AП получило финансирование от различных правительственных структур. В частности, Агентство США по глобальным медиа выделило $37,27 млн, Госдепартамент — $8,49 млн и Пентагон — $4,37 млн.
«The Associated Propaganda (Ассоциированная пропаганда)», — написал Маск в комментариях под публикацией Мура.
Напомним, что ранее Маск на фоне скандала с экс-президентом США Джо Байденом назвал Associated Press «крайне левой пропагандистской машиной».
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Так бизнесмен прокомментировал материал агентства, в котором опровергалось, что Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе во время мероприятия для сбора средств для своей избирательной кампании.
Ранее Маск заявил, что Соединенным Штатам следует заняться «своими делами», а не продвигать смену режимов в других странах.