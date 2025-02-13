Илон Маск снова высмеял агентство Associated Press

Предприниматель Илон Маск в очередной раз высмеял в соцсетях агентство Associated Press. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне журналист Чедвик Мур опубликовал данные, согласно которым AП получило финансирование от различных правительственных структур. В частности, Агентство США по глобальным медиа выделило $37,27 млн, Госдепартамент — $8,49 млн и Пентагон — $4,37 млн.

« T h e A s s o c i a t e d P r o p a g a n d a ( А с с о ц и и р о в а н н а я п р о п а г а н д а ) » , — н а п и с а л Маск в комментариях под публикацией Мура.

Напомним, что ранее Маск на фоне скандала с экс-президентом США Джо Байденом назвал Associated Press «крайне левой пропагандистской машиной».

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Так бизнесмен прокомментировал материал агентства, в котором опровергалось, что Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе во время мероприятия для сбора средств для своей избирательной кампании.

Ранее Маск заявил, что Соединенным Штатам следует заняться «своими делами», а не продвигать смену режимов в других странах.