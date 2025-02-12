Американцы выбрали самого нелюбимого президента

Среди ныне живущих президентов США Барак Обама получил самый высокий рейтинг одобрения (59 процентов) у американцев, а Джо Байден - самый низкий (39 процентов). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом общественного мнения Gallup.

Опрос показал, что американцы оценивают экс-президентов Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона скорее положительно, чем отрицательно, в то время как мнения о Дональде Трампе разделились.

Опрос был проведен 21-27 января - вскоре после инаугурации Трампа на второй срок. Байден получил 39 процентов благоприятных и 57 процентов неблагоприятных отзывов, остальные опрошенные не определились с мнением на его счет.

Как отмечается в исследовании Gallup, образ Обамы в целом стабилен с конца 2016 года (конец его президентства). Опрос, проведенный тогда, показал, что 62 процента взрослых американцев были настроены положительно по отношению к Обаме. Сейчас этот результат составляет 59 процентов.

Рейтинг одобрения Буша-младшего составляет 52 процента, а не одобряют его 34 процента опрошенных. О Клинтоне позитивно высказались 48 процентов респондентов, негативно - 41 процент. Трамп занял предпоследнее место - у него 48 процентов положительных отзывов и 50 процентов негативных.

Ранее в Gallup подсчитали, что рейтинг одобрения Трампа в самом начале его работы составил 47 процентов. Это немного больше, чем в начале его первого срока (45 процентов), но ниже, чем у всех остальных избранных президентов США с 1953 года.

Трамп остается единственным избранным президентом с первоначальным рейтингом одобрения ниже 50 процентов. У Джона Кеннеди был самый высокий инаугурационный рейтинг одобрения - 72 процента, за ним следуют Дуайт Эйзенхауэр и Барак Обама (по 68 процентов). Джимми Картер получил рейтинг одобрения в 66 процентов, в то время как Ричард Никсон, Билл Клинтон, Джо Байден и Джордж Буш-младший имели рейтинги от 57 до 59 процентов.