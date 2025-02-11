Илон Маск неожиданно сменил имя

Американский предприниматель Илон Маск изменил имя аккаунта в X. Как сообщает РЕН ТВ, теперь он называется Гарри Больц.

Отмечается, что бизнесмен также опубликовал посты о себе от третьего лица. В одном из них он написал, что ему нужно «встретиться с этим парнем Илоном». «Звучит так, будто он крутой», — добавил Маск.

© соцсети

Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

Напомним, что 5 февраля Маск обновил свой аккаунт в соцсети, указав в описании, что он является «техподдержкой Белого дома». Незадолго до этого администрация напомнила бизнесмену, что его полномочия в рамках главы департамента эффективности правительства (DOGE) ограничены, а сам он должен подчиняться главе администрации Белого дома Сьюзи Айлс. Президент США Дональд Трамп заявлял, что поддерживает Маска, но все его решения требуют согласования.