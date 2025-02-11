Трамп пообещал устроить ад для ХАМАС

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы 15 февраля. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале FOX 5 New York.

Он заявил, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям.

Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине

« Е с л и о н и н е в е р н у т в с е х , т о р а з р а з и т с я а д » , — п р и г р о з и л а м е р и к а н с к и й л и д е р .

Ранее ХАМАС отложило выдачу заложников до тех пор, пока Израиль не «компенсирует ущерб» и не начнет выполнять свои обязательства. В частности, в движении уличили израильские войска в стрельбе по возвращающимся в северную часть сектора Газа беженцам, а также задержке с гуманитарной помощью.