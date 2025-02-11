Илон Маск сравнил США с пьяным матросом

Соединенные Штаты Америки обанкротятся, если правительство продолжит тратить бюджет, как пьяный матрос. Об этом в соцсети

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X предупредил глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США, миллиардер Илон Маск.

Он отреагировал на публикацию бывшего главы Минфина США Лоуренса Саммерса, который сообщил, что вместе с четырьмя другими американскими экс-министрами финансов «встревожен рисками произвольного и капризного политического контроля за федеральными платежами». Кроме того, они выразили обеспокоенность работой DOGE.

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« П о с л у ш а й , Л а р р и , м ы д о л ж н ы о с т а н о в и т ь т о , ч т о п р а в и т е л ь с т в о т р а т и т с я н а м о ш е н н и ч е с т в о и р а с т о ч и т е л ь с т в о , к а к п ь я н ы й м а т р о с , и н а ч е А м е р и к а о б а н к р о т и т с я . Э т о о з н а ч а е т , ч т о м н о г и е м о ш е н н и к и п о т е р я ю т с в о и д е н ь г и и б у д у т г р о м к о ж а л о в а т ь с я н а э т о » , — о т в е т и л б и з н е с м е н , п о с о в е т о в а в Саммерсу «смириться с этим».

Ранее Маск возмутился размещением нелегалов в роскошных отелях за госсчет. По его словам, DOGE выдвинет требование вернуть эти средства, поскольку это является нарушением закона.