Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что с 12 февраля уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Мандат Йоханниса в качестве президента завершился 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не изберут нового главу государства — выборы запланированы на 4 мая.
Ранее партии «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» выступили с инициативой по сбору голосов для объявления импичмента Йоханнису. Парламент должен вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.
«Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — заявил Йоханнис на брифинге.
По мнению президента Румынии, от импичмента никто не выиграет, однако референдум по этому вопросу отрицательно повлияет на внешнюю и внутреннюю политику государства. Кроме того, Йоханнис не хотел бы, чтобы общество разделилось, а страна стала бы «посмешищем для всего мира».