Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что с 12 февраля уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Мандат Йоханниса в качестве президента завершился 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не изберут нового главу государства — выборы запланированы на 4 мая.

Ранее партии «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» выступили с инициативой по сбору голосов для объявления импичмента Йоханнису. Парламент должен вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.

« Ч е р е з н е с к о л ь к о д н е й п а р л а м е н т п р о г о л о с у е т з а м о е о т с т р а н е н и е о т д о л ж н о с т и , и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», — заявил Йоханнис на брифинге.

По мнению президента Румынии, от импичмента никто не выиграет, однако референдум по этому вопросу отрицательно повлияет на внешнюю и внутреннюю политику государства. Кроме того, Йоханнис не хотел бы, чтобы общество разделилось, а страна стала бы «посмешищем для всего мира».