Трамп предупредил о потере терпения

Рано или поздно США потеряют терпение в отношении соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя внешность освобожденных израильских заложников, передает Reuters.

« О н и в ы г л я д я т к а к л ю д и , к о т о р ы е п е р е ж и л и Х о л о к о с т . О н и б ы л и в у ж а с н о м с о с т о я н и и . О н и б ы л и и с т о щ е н ы . Я н е з н а ю , к а к д о л г о м ы с м о ж е м э т о в ы н о с и т ь . В к а к о й - т о м о м е н т м ы п о т е р я е м т е р п е н и е » , — о т м е т и л п о л и т и к .

Трамп не уточнил, какие шаги США могут предпринять в случае «потери терпения», однако подчеркнул, что он «намерен избавить сектор Газа от ХАМАС».

Путин прокомментировал сделку Израиля и Хамас

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.