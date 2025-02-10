СМИ: Трамп может развернуть борьбу против Маска

Президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска. Об этом заявил соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон в беседе с газетой The Guardian.

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" В к о н ц е к о н ц о в о н и с т о л к н у т с я . К о г д а Т р а м п у в и д и т , ч т о И л о н н а н о с и т е м у п о л и т и ч е с к и й у щ е р б , о н в г о р я ч у ю м и н у т у п е р е р е ж е т ш н у р . Э т о д а ж е н е з а й м е т и п я т и у д а р о в с е р д ц а . К а к т о л ь к о о н у в и д и т , ч т о И л о н т я н е т е г о в н и з в о п р о с а х — а И л о н с т а л н е в е р о я т н о н е п о п у л я р е н з а п о с л е д н и е н е с к о л ь к о н е д е л ь — у И л о н а н а с т у п и т т я ж е л ы й м о м е н т " , — о т м е т и л о н .

Guardian подчеркивает, что состояние Маска в $426 млрд "затмевает богатство президента", и он обладает огромной властью и влиянием через социальную сеть X. Консервативный писатель и телеведущий Чарли Сайкс обратил внимание на то, что Трамп "застрял с Илоном Маском".

" У И л о н а М а с к а т е п е р ь е с т ь с в о я с о б с т в е н н а я б а з а в л а с т и . У н е г о е с т ь с в о й с о б с т в е н н ы й к у л ь т л и ч н о с т и . Н а с т у п и т м о м е н т , к о г д а э т и э г о с т о л к н у т с я " — д о б а в и л С а й к с .

7 февраля журнал Time опубликовал обложку выпуска с изображением предпринимателя Илона Маска, сидящего за столом президента США в Белом доме. Издание подчеркнуло, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.