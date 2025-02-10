СМИ: Трамп может развернуть борьбу против Маска

Lincoln Project: Трамп может развернуть борьбу против Маска
Президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска. Об этом заявил соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон в беседе с газетой The Guardian.
"В конце концов они столкнутся. Когда Трамп увидит, что Илон наносит ему политический ущерб, он в горячую минуту перережет шнур. Это даже не займет и пяти ударов сердца. Как только он увидит, что Илон тянет его вниз в опросах — а Илон стал невероятно непопулярен за последние несколько недель — у Илона наступит тяжелый момент", — отметил он.
Guardian подчеркивает, что состояние Маска в $426 млрд "затмевает богатство президента", и он обладает огромной властью и влиянием через социальную сеть X. Консервативный писатель и телеведущий Чарли Сайкс обратил внимание на то, что Трамп "застрял с Илоном Маском".
"У Илона Маска теперь есть своя собственная база власти. У него есть свой собственный культ личности. Наступит момент, когда эти эго столкнутся" — добавил Сайкс.
7 февраля журнал Time опубликовал обложку выпуска с изображением предпринимателя Илона Маска, сидящего за столом президента США в Белом доме. Издание подчеркнуло, что ни одно частное лицо до сих пор не обладало такой властью над аппаратом американского правительства.