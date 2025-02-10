Трамп намерен встретиться с президентом Египта

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом американский лидер заявил в воскресенье.

"Я встречусь с ними, кстати, не один раз", - ответил Трамп на вопрос журналиста на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана. Американский лидер не уточнил, когда и где могут состояться эти встречи.

Трамп не сказал, какие именно темы он намерен обсудить с президентом Египта и наследным принцем Саудовской Аравии. Вместе с тем американский лидер выразил уверенность в том, что ему удастся убедить руководителей арабских стран в необходимости переселения на их территорию палестинцев из сектора Газа. "Почему они не решаются их принять? Потому что они не говорили со мной", - подчеркнул Трамп, говоря о лидерах арабских государств. "Когда они поговорят со мной, они их (палестинцев - прим. ТАСС) примут", - добавил он.

Американский президент в воскресенье также выступил с утверждением, что возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой, и заявил, что анклав будет "отстроен с помощью богатых ближневосточных стран".

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее в этот же день в эфире телеканала Fox News выразил уверенность в том, что Трамп обсудит будущее сектора Газа на встречах с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта, наследным принцем Саудовской Аравии и представителями других стран. Как заявили ранее власти Иордании, ожидается, что президент США примет Абдаллу II в Белом доме 11 февраля.

Трамп ранее заявлял, что США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе с целью давления на Россию.

Предложения Трампа по Газе

Президент США 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и несколько западных государств выступили против идеи Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения США относительно сектора Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.