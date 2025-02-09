СМИ: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью американским журналистам.

© Official White House / Shealah Craighead

« П р е з и д е н т Т р а м п г о в о р и л п о т е л е ф о н у с р о с с и й с к и м л и д е р о м В л а д и м и р о м П у т и н ы м , ч т о б ы п о п ы т а т ь с я д о г о в о р и т ь с я о п р е к р а щ е н и и к о н ф л и к т а н а У к р а и н е » , — п е р е д а е т N e w Y o r k P o s t .

При этом американский лидер в ходе интервью отказался отвечать на вопрос журналистов о том, сколько раз он общался с российским коллегой.

Стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине

Также Трамп вновь напомнил о том, что при его президентстве в 2022 году якобы не было бы никакого конфликта на Украине. В начале российской СВО он обвинил экс-главу США Джо Байдена. Трамп также заверил, что у него есть некий план по завершению конфликта между Россией и Украиной. В то же время зарубежные СМИ сообщали о том, что у действующего президента США на самом деле нет такого плана.

Тем не менее, на днях Daily Mail опубликовала мирный план главы США по Украине. Из него следует, что тот хочет уговорить украинского лидера Владимира Зеленского на прекращение огня. Также сообщалось, что президенты США и РФ должны встретиться в марте лично для обсуждения ситуации.