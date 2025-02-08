Владимир Зеленский приобрел резиденцию «Орлиное гнездо» в Германии, которой ранее владел Гитлер. Об этом сообщает МК со ссылкой на СМИ Украины и Германии.

Среди источников данной информации МК упоминает издание «Другая Украина» и телеграм-канал Folge dem Plan.

Отмечается, что Зеленский стал владельцем особняка Кельштайнхаус, который называют «Орлиным гнездом» из-за расположения в Баварских Альпах.

Особняк был куплен посреднической компанией San Tommaso SRL, зарегистрированной в Италии. Она принадлежит Зеленскому.

Представители госкомпании Баварии, отвечающей за управление государственной недвижимостью, сообщили, что дом Кельштайнов был продан San Tomaso SRL 22 декабря 2024 года. Цена составила 14,2 миллиона евро, сообщает издание Pravda Deutschland.

До этого в здании располагались музей и ресторан. Несмотря на наплыв туристов в летние месяцы заведение было убыточным.