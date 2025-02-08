Шольц раскритиковал план Трампа по помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о продолжении американской военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. Об этом германский политик сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Шольц напомнил, что, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. По его словам, так же должны поступить другие страны.

Агентство Bloomberg отмечает, что поддержка Украины в конфликте с Россией, вероятно, станет одной из ключевых тем на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14 февраля.

По словам собеседников агентства, знакомых с ситуацией, в то время как европейские страны НАТО надеются на дальнейшую военную поддержку Украины со стороны США, администрация Трампа, как ожидается, представит план по прекращению конфликта.

Трампа уличили в желании сделать Украину колонией

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание, что он предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу Соединенным Штатам. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.