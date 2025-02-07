Трамп высказался об отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер заявил, что всегда был в хороших отношениях с Путиным.

Ранее Трамп допустил личную встречу с главой России. Он отметил, что по-прежнему намерен провести переговоры с Путиным, подчеркнув, что украинскому конфликту необходимо положить конец.

Президент США также намерен побеседовать с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча политиков состоится на следующей неделе.