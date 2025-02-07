Трамп поставил Зеленскому ультиматум

США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев.

О поставленном Владимиру Зеленскому ультиматуме рассказал американский президент Дональд Трамп.

« Н и к т о б о л ь ш е н е б у д е т п о л ь з о в а т ь с я США», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что сказал Зеленскому о необходимости получения эквивалента «чего-либо взамен денег», которые были потрачены Белым домом на помощь Украине.

До этого Трамп заявил, что встретится с Зеленским на следующей неделе. Он также отметил, что может провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

« Э т о в о з м о ж н о » , — с к а з а л о н .

Ранее Трамп оценил свои отношения с Путиным. Американский лидер заявил, что всегда был в хороших отношениях с российским президентом.