В США назвали настоящее имя  Брижит Макрон

Настоящее имя первой леди Франции Брижит Макрон — Жан-Мишель Тронье, заявила американская журналистка, известный блогер Кэндис Оуэнс. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По ее словам, в ходе расследования она сталкивалась с угрозами и преследованием. В частности, представители французского посольства требовали от нее прекратить поиски.

Журналистка отметила, что за сведения о супруге Макрона ей предлагали 5 млн долларов. Она добавила, что опубликует записи переговоров с людьми, которые пытались ее подкупить.

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обвинила ее в подделке документов

Ранее Оуэнс сообщила, что Брижит Макрон неоднократно обращалась за услугами к известному пластическому хирургу Патрику Бьюи, который ведет прием в Американском госпитале Парижа.

Этот специалист, уточнила она, занимается хирургической коррекцией внешности у людей, желающих сменить пол.