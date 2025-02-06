Трамп введет санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 февраля, подпишет указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) за расследования в отношении Израиля и других союзников Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

« У к а з у с т а н а в л и в а е т ф и н а н с о в ы е и в и з о в ы е с а н к ц и и в о т н о ш е н и и л и ц и ч л е н о в и х с е м е й , к о т о р ы е о к а з ы в а ю т п о м о щ ь в р а с с л е д о в а н и я х М У С в о т н о ш е н и и г р а ж д а н США или союзников США», — передает агентство.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.