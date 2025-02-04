Глава МИД Турции выступил против идеи Трампа
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что выступает против предложенной президентом США Дональдом Трампом идеи о расселении жителей сектора Газа в других странах региона. Его слова приводит ТАСС.
Фидан отметил, что Анкара отстаивает идею предоставления палестинцам права на государство на их земле, чтобы «навсегда решить проблему и положить конец этому конфликту». Он напомнил, что именно с перемещения палестинцев и началась вся «ближневосточная проблема».
«Выдвигать при этом предложение, которое прямо противоположно этим устремлениям, означает плохое прочтение истории. Мы категорически против этого», — сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты министр иностранных дел Турции.
Фидан указал, что «метод переселения палестинцев уже был опробован и привел к войне, которая длилась десятилетия». На этом фоне, по его мнению, если попытаться это снова повторить, то может возникнуть ситуация, которая поставит под угрозу как региональный, так и глобальный мир.
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«Это большая ошибка заключить в тюрьму целый регион. Не нужно повторять ее. Это требование для разумного человека. Но если будет реализовываться политика, основанная на иных намерениях, а не на разуме, то, повторяю, конечным результатом будут бесконечные войны», — заключил Фидан.
Ранее Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа.