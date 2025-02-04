Глава МИД Турции выступил против идеи Трампа

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что выступает против предложенной президентом США Дональдом Трампом идеи о расселении жителей сектора Газа в других странах региона. Его слова приводит ТАСС.

Фидан отметил, что Анкара отстаивает идею предоставления палестинцам права на государство на их земле, чтобы «навсегда решить проблему и положить конец этому конфликту». Он напомнил, что именно с перемещения палестинцев и началась вся «ближневосточная проблема».

« В ы д в и г а т ь п р и э т о м п р е д л о ж е н и е , к о т о р о е п р я м о п р о т и в о п о л о ж н о э т и м у с т р е м л е н и я м , о з н а ч а е т п л о х о е п р о ч т е н и е и с т о р и и . М ы к а т е г о р и ч е с к и п р о т и в э т о г о » , — с к а з а л н а п р е с с - к о н ф е р е н ц и и п о с л е п е р е г о в о р о в с г л а в о й М И Д Е г и п т а Б а д р о м А б д е л ь А т ы м и н и с т р и н о с т р а н н ы х д е л Т у р ц и и .

Фидан указал, что «метод переселения палестинцев уже был опробован и привел к войне, которая длилась десятилетия». На этом фоне, по его мнению, если попытаться это снова повторить, то может возникнуть ситуация, которая поставит под угрозу как региональный, так и глобальный мир.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

« Э т о б о л ь ш а я о ш и б к а з а к л ю ч и т ь в т ю р ь м у ц е л ы й р е г и о н . Н е н у ж н о п о в т о р я т ь е е . Э т о т р е б о в а н и е д л я р а з у м н о г о ч е л о в е к а . Н о е с л и б у д е т р е а л и з о в ы в а т ь с я п о л и т и к а , о с н о в а н н а я н а и н ы х н а м е р е н и я х , а н е н а р а з у м е , т о , п о в т о р я ю , к о н е ч н ы м р е з у л ь т а т о м б у д у т б е с к о н е ч н ы е в о й н ы » , — з а к л ю ч и л Ф и д а н .

Ранее Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа.