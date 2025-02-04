Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев прокомментировал высказывания нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа о том, что США не останутся в стороне в вопросе происхождения коронавируса. Его слова передает «Царьград».

По его мнению, раньше ЦРУ не признавала искусственное происхождение COVID-19, так как опасалась внутренних противников нового президента США Дональда Трампа и удара для демократов. Он добавил, что долгое время исследования, которые проводились в Уханьском институте вирусологии, спонсировались американцами из группы компаний Big Pharma, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

В свою очередь российский китаист Николай Вавилов считает, что поднятие темы происхождения коронавируса спустя пять лет — это своего рода ультиматум Китаю, превосходящему США во многих направлениях.

США вновь обвинили КНР в пандемии COVID-19

Тем временем в материале «Царьграда» напоминается, что агентство Синьхуа опубликовало документ Аналитического центра разведки и альянса и Института «Тайхэ», согласно которому коронавирус имеет американское происхождение, и в США он появился раньше Китая. Латышев отметил, что, исходя из данных Министерства здравоохранения штата Флорида, которые после вспышки COVID-19 были откорректированы, вирус, вероятно, присутствовал в США до середины декабря 2019 года.

« Т о е с т ь , н а м е с я ц р а н ь ш е , ч е м п е р в ы й с л у ч а й , о к о т о р о м о ф и ц и а л ь н о с о о б щ а л о с ь » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Согласно китайским отчетам, самый ранний случай был зафиксирован 26 апреля 2019 года в Род-Айленде, самый поздний — в ноябре 2019-го в Делавэре. При этом исследователи из Китая считают, что родина вируса — Форт-Детрик, штат Мэриленд, где находится военная лаборатория.

« З н а я , ч т о п р о и с х о д и т , в л а с т и США не предпринимали никаких действенных мер», — отметил Латышев, добавив, что ранее Америка уже «подарила» эпидемию испанки, жертвой которой стали миллионы человек.

Между тем вопрос, откуда взялась испанка, не имеет единого мнения. О ее происхождении ученые спорят до сих пор.

Кроме того, Латышев обратил внимание, что в этот раз Китай не потерпит лжи и предоставит новые доказательства того, что коронавирус имеет американское происхождение. Также, считает он, утечка вируса не является случайностью, как в случае с испанкой, а она произошла умышленно.

« Т о е с т ь , ч т о б ы с в а л и т ь Дональда Трампа и Си Цзиньпина, убрать неудобные режимы в других странах, получить больше власти, выхолостить демократию, "временно" лишив граждан многих конституционных прав и свобод», — заключил Латышев.

Между тем, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к тому, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. На протяжении нескольких лет организация утверждала, что у нее нет достаточно данных, чтобы определить, произошел ли вирус от животных к людям естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории.