Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал посетить Сирию в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает газета Türkiye.

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По ее данным, новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) официально пригласит политика в Дамаск.

Эрдоган заявил, что Турция не допустит расчленения Сирии

« У т в е р ж д а е т с я , ч т о Э р д о г а н н а н е с е т о т в е т н ы й в и з и т п е р е д Р а м а д а н о м » , — п и ш е т и з д а н и е .

Ахмед аш-Шараа в свою очередь посетит с визитом Турцию 4 февраля. Об этом заявил руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в соцсети X.

Он уточнил, что в ходе переговоров Дамаск и Анкара обсудят совместные шаги, необходимые для восстановления экономики, обеспечения стабильности и безопасности в Сирии, а также меры возможной турецкой поддержки на многосторонних платформах.

Ранее стало известно, что Турция может построить две военные базы в Сирии и разместить там истребители F-16.