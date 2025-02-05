Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID

Президент США Дональд Трамп назвал Агентство по международному развитию (USAID) очень коррумпированной организацией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

« Я б ы х о т е л у з н а т ь , к а к и е т а м о т к а т ы б ы л и . К т о п о т р а т и л б ы с т о л ь к о д е н е г . Т а м м о ш е н н и ч е с т в о , у ж а с . С о т н и м и л л и о н о в д о л л а р о в т р а т и л и с ь н а в с я к о г о р о д а г р у п п ы , к о т о р ы е н е з а с л у ж и л и к а к и х - л и б о д е н е г » , — с к а з а л о н .

Трамп решил судьбу USAID

Глава государства подчеркнул, что люди, которые получали эти деньги, могли давать откаты людям из американского правительства. Трамп добавил, что он никогда не видел ничего подобного и хочет начать расследование по этому вопросу в как можно более быстрые сроки.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков объяснил значимость USAID для США. По его мнению, агентство сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и для финансирования операций по смене неугодных политических режимов.