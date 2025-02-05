Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID

Президент США Дональд Трамп назвал Агентство по международному развитию (USAID) очень коррумпированной организацией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трамп заявил об «ужасной» коррупции в USAID
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«Я бы хотел узнать, какие там откаты были. Кто потратил бы столько денег. Там мошенничество, ужас. Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег», сказал он.

Трамп решил судьбу USAID

Глава государства подчеркнул, что люди, которые получали эти деньги, могли давать откаты людям из американского правительства. Трамп добавил, что он никогда не видел ничего подобного и хочет начать расследование по этому вопросу в как можно более быстрые сроки.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков объяснил значимость USAID для США. По его мнению, агентство сохранится как инструмент финансирования нужных США зарубежных НКО и для финансирования операций по смене неугодных политических режимов.

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