Трамп осудил Байдена за «раздачу» денег Украине
Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что его предшественник Джо Байден «раздавал средства» американских налогоплательщиков Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, действующая администрация США проводит активную ревизию международных фондов, программ и проектов.
«Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — подчеркнул Трамп.
Президент уточнил, что Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с европейскими союзниками об «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила на брифинге, что администрация Байдена тратила деньги «как пьяные матросы».
Трамп сделал заявление по урегулированию конфликта на Украине
По ее словам, страна больше не будет финансировать политику социальной инженерии «Зеленого нового курса», изучит целесообразность многочисленных социальных и международных программ.