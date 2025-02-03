Трамп пригрозил Евросоюзу новыми тарифами

Европейцы пользуются США, и поэтому Вашингтон полон решимости ввести дополнительные пошлины на европейский импорт. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

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По его словам, это «точно произойдет» и очень скоро. Трамп подчеркнул, что дефицит США в двустороннем товарообороте с Европейским союзом превышает 300-350 миллиардов долларов. Однако страны — члены Евросоюза не покупают американские автомобили и продукцию сельского хозяйства, в то время как сами Соединенные Штаты приобретают у ЕС все. Такое поведение Трамп счел неподобающим.

Кроме того, он раскритиковал торговую политики Великобритании, но предположил, что сможет урегулировать этот вопрос, так как у него хорошие отношения с правительством Соединенного Королевства.

Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил о готовности Европы ввести пошлины против США, если Трамп обложит таковыми европейские товары. Он подчеркнул, что ЕС не может позволить, чтобы им «помыкали» и добавил, что германская экономика остается самой уязвимой в Европе.