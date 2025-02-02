Умерла актриса из сериала «Игра в кальмара»

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Южнокорейская актриса Ли Джу-щиль, сыгравшая мать бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне сериала «Игра в кальмара», умерла в возрасте 81 года, сообщает Yonhap.

О смерти актрисы сообщили в воскресенье ее агенты.

« А к т р и с а Л и Д ж у Ш и л ь , к о т о р а я с о в с е м н е д а в н о п о я в и л а с ь в м и р о в о м х и т е N e t f l i x « И г р а с к а л ь м а р а м и » , с к о н ч а л а с ь в в о з р а с т е 8 1 г о д а и з - з а р а к а ж е л у д к а » , — п и ш е т Y o n h a p .

Заболевание диагностировали у Ли три месяца назад.

В 1993 году у нее обнаружили рак молочной железы, но она смогла победить болезнь и полностью выздоровела через десять лет.

Ли дебютировала в 1965 году как театральная актриса, исполнив главные роли в многочисленных постановках. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжала активно работать на телевидении и в кино. Совсем недавно она сыграла мать бывшего офицера полиции во 2 сезоне «Игры с кальмарами».

Отпевание состоится 5 февраля в больнице Северанс в Сеуле.