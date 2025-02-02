Умерла актриса сериала «Игра в кальмара»

Умерла актриса из сериала «Игра в кальмара»
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Южнокорейская актриса Ли Джу-щиль, сыгравшая мать бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне сериала «Игра в кальмара», умерла в возрасте 81 года, сообщает Yonhap.

О смерти актрисы сообщили в воскресенье ее агенты.

«Актриса Ли Джу Шиль, которая совсем недавно появилась в мировом хите Netflix «Игра с кальмарами», скончалась в возрасте 81 года из-за рака желудка», пишет Yonhap.

Заболевание диагностировали у Ли три месяца назад.

В 1993 году у нее обнаружили рак молочной железы, но она смогла победить болезнь и полностью выздоровела через десять лет.

Ли дебютировала в 1965 году как театральная актриса, исполнив главные роли в многочисленных постановках. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжала активно работать на телевидении и в кино. Совсем недавно она сыграла мать бывшего офицера полиции во 2 сезоне «Игры с кальмарами».

Отпевание состоится 5 февраля в больнице Северанс в Сеуле.