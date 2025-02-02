Мексика решила ответить Трампу на пошлины

Главе министерства экономики Мексики Марсело Эбрарду поручено реализовать ответные меры на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

« Я п о р у ч а ю м и н и с т р у э к о н о м и к и р е а л и з о в а т ь п л а н Б , н а д к о т о р ы м м ы р а б о т а е м , к о т о р ы й в к л ю ч а е т т а р и ф н ы е и н е т а р и ф н ы е м е р ы в з а щ и т у и н т е р е с о в Мексики», — написала она.

Глава государства подчеркнула, что Мексика не желает конфронтации с США и хочет продолжать взаимовыгодное сотрудничество. При этом она отметила, что американские власти не заинтересованы в борьбе с фентанилом, поскольку они никак не сопротивляются торговле наркотиками на улицах крупных городов США.

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. Как отмечает телеканал CNN, решение Вашингтона фактически отменяет беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.