Мексика решила ответить Трампу на пошлины

Главе министерства экономики Мексики Марсело Эбрарду поручено реализовать ответные меры на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала она.
Глава государства подчеркнула, что Мексика не желает конфронтации с США и хочет продолжать взаимовыгодное сотрудничество. При этом она отметила, что американские власти не заинтересованы в борьбе с фентанилом, поскольку они никак не сопротивляются торговле наркотиками на улицах крупных городов США.
Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. Как отмечает телеканал CNN, решение Вашингтона фактически отменяет беспошлинную торговлю между странами, которая существовала в течение нескольких лет.