Многие кардиналы и епископы поддерживают президента США Дональда Трампа, заявил экс-епископ Регенсбурга и глава Конгрегации вероучения Герхард Людвиг Мюллер. Об этом сообщает Bild.

Он подчеркнул, что лично ему Трамп нравится больше, чем бывший президент США Джо Байден. Мюллер отметил, что «лучше хороший протестант, чем плохой католик».

Экс-епископ считает, что Трамп может помочь церкви, ведь он отстаивает христианские ценности, понимает важность брака и поддерживает идею государства, которое не вмешивается во все сферы жизни.

Мюллер отметил, что в Ватикане у президента США больше сторонников, чем кажется. Многие думают так же, как и он, но боятся сказать об этом вслух, добавил экс-епископ.

20 января папа Римский Франциск направил телеграмму с пожеланиями Трампу в честь его инаугурации.

Понтифик, который ранее выражал несогласие с антииммигрантской риторикой республиканца, заявил, что будет молиться о даровании Трампу «мудрости, сил и защиты» на его президентском посту.