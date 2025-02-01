Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп ушел от вопроса журналистов о том, говорил ли он уже с российским главой Владимиром Путиным напрямую. Об этом пишет Associated Press (AP).

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« Я н е х о ч у э т о г о г о в о р и т ь [ о т о м , о б щ а л с я л и с П у т и н ы м ] » , — п о д ч е р к н у л Т р а м п , о т к а з а в ш и с ь о т в е ч а т ь н а в о п р о с п р е д с т а в и т е л е й С М И .

Келлог: Трамп даст рычаги РФ и Украине для переговоров по завершения конфликта

При этом он отметил, что американская сторона проводит с Россией обстоятельные переговоры по разрешению ситуации на Украине. Трамп пообещал поговорить с российским коллегой о завершении конфликта на Украине.

Ранее он заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры.