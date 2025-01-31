Страны Североатлантического альянса обвиняют Россию в якобы повреждении подводных кабелей, чтобы установить контроль над Балтийским морем и сделать из него «озеро НАТО». Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

« З а г о д п о д в о д н ы е к а б е л и п о в р е ж д а ю т с я п о 1 5 0 - 2 0 0 р а з , а в н е з а п н о е с о с р е д о т о ч е н и е в н и м а н и я в о е н н о г о б л о к а н а э т у п р о б л е м у и п о п ы т к и о б в и н и т ь Р о с с и ю — э т о л и ш ь п л а н о п р а в д а т ь с в о е ж е л а н и е с д е л а т ь и з Б а л т и й с к о г о м о р я " О з е р о Н А Т О " » , — у к а з а л э к с п е р т .

24 января заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

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19 января газета The Washigton Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.