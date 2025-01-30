Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда.

Так она отреагировала в соцсети Х на празднование годовщины освобождения города от блокады.

« П о к а м ы ч т и м п а м я т ь ж е р т в х о л о к о с т а , о д н о в р е м е н н о н а б л ю д а я з а г е н о ц и д о м у к р а и н с к о г о н а р о д а , Р о с с и я с е г о д н я п р а з д н у е т г о д о в щ и н у о с в о б о ж д е н и я Л е н и н г р а д а о т б л о к а д ы в о в р е м я В т о р о й м и р о в о й в о й н ы . Х о т я и м н у ж н о н е п р а з д н о в а т ь , а с н о в а и с п ы т а т ь п о д о б н о е » , — н а п и с а л а Н е м ц о в а .

Путин: блокада Ленинграда сравнима с холокостом

По ее словам, Запад может добиться такого эффекта для РФ, если введет более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.