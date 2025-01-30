МИД Украины вызвал посла Словакии

Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван в украинский МИД, где ему выразили недовольство политикой республики в отношении Киева. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

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Как отмечается в сообщении, ему "было выражено решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики". Помимо этого Киев назвал недопустимыми попытки Словакии сохранить поставки газа из России.

Ранее полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в участии в подготовке государственного переворота в республике, сотрудники пограничной полиции проводят процедуру его административного выдворения.

В Словакии задержали украинца по подозрению в попытке госпереворота

До этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо обвинил оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия" в подготовке к государственному перевороту по украинскому сценарию. Премьер также указывал, что ее представители ставят интересы Киева выше национальных, а на встрече с Владимиром Зеленским 17 января они обещали ему в случае прихода к власти поддержать членство Украины в НАТО и отправить на ее территорию словацких военных. Позднее Фицо сообщил о полученных спецслужбами данных о приезде в Словакию "иностранных экспертов" с опытом участия в цветных революциях в Грузии и на Украине.