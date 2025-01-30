Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе.

Лукашенко выступил с заявлением о ситуации на границе Белоруссии
© РИА Новости
«Ситуация на рубежах непростая... Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что в защите белорусских рубежей задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.

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Корреспондент RT Роман Косарев ранее показал обстановку на погранпереходе между Белоруссией и Украиной. Белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. Ситуация там контролируемая, заявили в Госпогранкомитете республики.

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