Лукашенко выступил с заявлением о ситуации на границе Белоруссии

Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе.
«Ситуация на рубежах непростая... Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко добавил, что в защите белорусских рубежей задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.
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Корреспондент RT Роман Косарев ранее показал обстановку на погранпереходе между Белоруссией и Украиной. Белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. Ситуация там контролируемая, заявили в Госпогранкомитете республики.