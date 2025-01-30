Лукашенко выступил с заявлением о ситуации на границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе.

« С и т у а ц и я н а р у б е ж а х н е п р о с т а я . . . О ч е р е д и с о д н о й и с д р у г о й с т о р о н ы о г р о м н ы е , э т о д о п о л н и т е л ь н а я н а г р у з к а н а н а ш и х п о г р а н и ч н и к о в » , — ц и т и р у е т е г о БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что в защите белорусских рубежей задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.

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Корреспондент RT Роман Косарев ранее показал обстановку на погранпереходе между Белоруссией и Украиной. Белорусские пограничники несут службу в усиленном варианте. Ситуация там контролируемая, заявили в Госпогранкомитете республики.