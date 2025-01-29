Трамп подписал первый закон на посту президента США

Президент США Дональд Трамп подписал свой первый законопроект на посту главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписанный законопроект требует отправлять под арест всех задержанных мигрантов, даже если их обвиняют в нетяжких преступлениях. При этом, закон назван в честь 22-летней студентки, которая стала жертвой нелегального мигранта в Джорджии.

« М и н и с т е р с т в у в н у т р е н н е й б е з о п а с н о с т и б у д е т п о р у ч е н о э т и м з а к о н о м а р е с т о в ы в а т ь в с е х н е з а к о н н ы х м и г р а н т о в , к о т о р ы е б ы л и з а д е р ж а н ы з а к р а ж у , г р а б е ж , к р а ж у и з м а г а з и н а , н а п а д е н и е н а о ф и ц е р а п о л и ц и и , у б и й с т в о , и л и д р у г о е п р е с т у п л е н и е , к о т о р о е о б е р н у л о с ь с м е р т ь ю и л и с е р ь е з н ы м и т р а в м а м и » , — з а я в и л Т р а м п н а ц е р е м о н и и в Б е л о м д о м е .

Напомним, что убитая студентка Лейкен Райли, в честь которой назван закон, была убита членом банды и нелегальным мигрантом. Вместо депортации из США убийца был отпущен на свободу на время разбирательства.

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