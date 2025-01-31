Интерес Трампа к Гренландии объяснили

Президент США Дональд Трамп заинтересовался Гренландией из-за важности Арктики для Вашингтона в сферах мировой торговле и безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит Госдепа.

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« А р к т и к а с т а н о в и т с я к р и т и ч е с к и в а ж н о й д л я с у д о х о д с т в а и т р а н с п о р т и р о в к и э н е р г о р е с у р с о в , к о т о р ы е б у д у т п р о и з в о д и т ь с я п о д р у к о в о д с т в о м п р е з и д е н т а Т р а м п а » , — о б ъ я с н и л Р у б и о .

Он отметил, что Китай может использовать остров в своих интересах, как «это уже происходило в других регионах». Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания товаров двойного назначения, которые в случае конфликта могут быть использованы для военных целей.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.