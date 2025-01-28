Литва обратилась с призывом к Евросоюзу

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз «защищать себя», развивая как собственную оборонную промышленность, так и трансатлантические связи с помощью закупок американского оружия.

Ее слова приводит Politico.

« Н а м н у ж н о п о д д е р ж и в а т ь н а ш у н а ц и о н а л ь н у ю и е в р о п е й с к у ю о б о р о н н у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь , о д н о в р е м е н н о с о х р а н я я и р а з в и в а я т р а н с а т л а н т и ч е с к и е с в я з и , ч т о о з н а ч а е т п о к у п к у а м е р и к а н с к о г о о р у ж и я » , - п о я с н и л а Ш а к а л е н е .

По ее мнению, ЕС необходимо «балансировать», чтобы защитить себя, и вопрос здесь не в производителях оружия, а в обеспечении безопасности.

« Т е , к т о с п о с о б е н п р о и з в о д и т ь о р у ж и е , к о т о р о е н а и л у ч ш и м о б р а з о м о т в е ч а е т н а ш и м п о т р е б н о с т я м , и п р о и з в о д и т ь е г о б ы с т р е е в с е х , я в л я ю т с я с а м ы м и в о с т р е б о в а н н ы м и н а р ы н к е » , - з а м е т и л а Ш а к а л е н е .

Министр обороны Литвы уверена, что Европа на данном этапе нуждается в помощи в защите со стороны США, однако необходимо «становиться сильнее».

Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном по заказу Еврокомиссии (ЕК), заявил, что Евросоюз может прекратить свое существование, если не ускорит экономический рост и не пересмотрит свои амбиции. Он отметил, что США больше не готовы быть «зонтиком безопасности» для Европы, а в ЕС пока не способны полностью защитить себя сам. Инвестиции в увеличение обороноспособности объединения в ближайшие 10 лет политик оценил в 500 миллиардов евро.