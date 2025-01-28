Литва обратилась с призывом к Евросоюзу
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала Евросоюз «защищать себя», развивая как собственную оборонную промышленность, так и трансатлантические связи с помощью закупок американского оружия.
Ее слова приводит Politico.
«Нам нужно поддерживать нашу национальную и европейскую оборонную промышленность, одновременно сохраняя и развивая трансатлантические связи, что означает покупку американского оружия», - пояснила Шакалене.
По ее мнению, ЕС необходимо «балансировать», чтобы защитить себя, и вопрос здесь не в производителях оружия, а в обеспечении безопасности.
«Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми востребованными на рынке», - заметила Шакалене.
Министр обороны Литвы уверена, что Европа на данном этапе нуждается в помощи в защите со стороны США, однако необходимо «становиться сильнее».
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Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном по заказу Еврокомиссии (ЕК), заявил, что Евросоюз может прекратить свое существование, если не ускорит экономический рост и не пересмотрит свои амбиции. Он отметил, что США больше не готовы быть «зонтиком безопасности» для Европы, а в ЕС пока не способны полностью защитить себя сам. Инвестиции в увеличение обороноспособности объединения в ближайшие 10 лет политик оценил в 500 миллиардов евро.