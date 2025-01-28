Карлсон обвинил США в попытках убить Путина
Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела убить российского лидера Владимира Путина, не задумываясь о последствиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу Карлсона с журналистом Мэттом Таибби.
По мнению Карлсона, для бывшей администрации США, включая экс-главу Госдепартамента Энтони Блинкена, «хаос был защитным экраном». Как отмечает РИА Новости, Карлсон не сослался на какие-либо источники и не привел доказательств своим утверждениям.
«Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что и делала администрация Байдена: они пытались убить Путина», - заявил телеведущий.
Карлсон назвал такой подход «безумием». Он отметил, что в администрации США не думали, как Россия распорядится своим ядерным арсеналом в таком случае.
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