Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела убить российского лидера Владимира Путина, не задумываясь о последствиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу Карлсона с журналистом Мэттом Таибби.

По мнению Карлсона, для бывшей администрации США, включая экс-главу Госдепартамента Энтони Блинкена, «хаос был защитным экраном». Как отмечает РИА Новости, Карлсон не сослался на какие-либо источники и не привел доказательств своим утверждениям.

« Т о н и Б л и н к е н т а к с и л ь н о п р о д в и г а л н а с т о я щ у ю в о й н у , п ы т а я с ь у б и т ь П у т и н а , н а п р и м е р . Ч т о и д е л а л а а д м и н и с т р а ц и я Б а й д е н а : о н и п ы т а л и с ь у б и т ь П у т и н а » , - з а я в и л т е л е в е д у щ и й .

Карлсон назвал такой подход «безумием». Он отметил, что в администрации США не думали, как Россия распорядится своим ядерным арсеналом в таком случае.

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В июле 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытка подготовить покушение на президента РФ, в которой призналась украинская военная разведка, была совершена при участии «англосаксонских хозяев» Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Песков отмечал, что все угрозы, исходящие от Украины, «очевидны».