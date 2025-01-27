США предрекли масштабную катастрофу

Западные ученые предрекли США масштабную природную катастрофу в 2200 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению ученых, на США может обрушиться суперцунами, которое будет вызвано интенсивной активностью на дне Атлантического океана. Специалисты внимательно изучили Каскадную зону субдукции — область, где сталкиваются тектонические плиты Хуан-де-Фука и Северо-Американская плита — и обнаружили, что она состоит из четырех сегментов, каждый из которых двигается относительно других. Данный процесс способен вызвать крупное землетрясение, которое спровоцирует суперцунами высотой до 30 метров.

Отмечается, что Каскадная зона субдукции расположена вдоль западного побережья США и Канады и простирается на 900 километров — от Калифорнии до Ванкувера. Соответственно в случае землетрясения и последующего цунами именно эти страны пострадают больше всего и, особенно, все штаты от Орегона до Вашингтона и юга Британской Колумбии. Однако специалисты считают, что катастрофа затронет и те штаты, что расположены вдали от океана. Их жители рискуют столкнуться с заражением трупным ядом, грязной водой и химикатами.

Согласно прогнозам ученых, подземные толчки в этой области происходят примерно раз в 500 лет и последние были зафиксированы в 1700 году. Таким образом следующее землетрясение стоит ожидать в районе 2200 года и оно окажется самым крупнейшим за всю историю планеты.