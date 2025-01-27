ОАЭ решили вложить в Грузию 6 млрд долларов

Соглашение об инвестиции в экономику Грузии 6 млрд долларов подписаны в понедельник в ОАЭ в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

« Э т о б е с п р е ц е д е н т н о е и н в е с т и ц и о н н о е с о г л а ш е н и е в и с т о р и и Грузии, – заявил первый вице-премьер Леван Давиташвили. – Это историческое событие, которое подразумевает рост экономики страны на 1-1,5 процентов».

По его словам, инвестиции осуществят ведущие девелоперские компании региона EMAAR и Eagle Hills.

« И х у ч а с т и е в п р о е к т а х в Грузии содержательно и качественно изменят рынок девелопмента в Грузии и привлекут еще больше инвесторов в различные сегменты», – сказал Давиташвили.

« М ы о ж и д а е м н о в у ю в о л н у и н в е с т и ц и й в Грузию после подписанного соглашения», – заявил первый заместитель председателя правительства Грузии.

Проекты будут осуществлены в Тбилиси и населенном пункте Гонио в Аджарии вблизи границы с Турцией.