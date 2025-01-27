ОАЭ решили вложить в Грузию 6 млрд долларов
Соглашение об инвестиции в экономику Грузии 6 млрд долларов подписаны в понедельник в ОАЭ в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это беспрецедентное инвестиционное соглашение в истории Грузии, – заявил первый вице-премьер Леван Давиташвили. – Это историческое событие, которое подразумевает рост экономики страны на 1-1,5 процентов».
По его словам, инвестиции осуществят ведущие девелоперские компании региона EMAAR и Eagle Hills.
«Их участие в проектах в Грузии содержательно и качественно изменят рынок девелопмента в Грузии и привлекут еще больше инвесторов в различные сегменты», – сказал Давиташвили.
«Мы ожидаем новую волну инвестиций в Грузию после подписанного соглашения», – заявил первый заместитель председателя правительства Грузии.
Проекты будут осуществлены в Тбилиси и населенном пункте Гонио в Аджарии вблизи границы с Турцией.